وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تفتتح برنامج "تنمية مهارات رجل الأمن" وتُنظم طابور أركان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاء تشاوري لتطوير عدة مناطق وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يدين التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد سير العمل بوزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يدين حبس الاحتلال للشيخ رائد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية حماس: اعتقال الشيخ صلاح استهداف لدوره في الدفاع عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العدل يعزز تعاونه مع المعهد العالي للقضاء و كلية الرباط الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية العدل والمعهد العالي للقضاء يوقعان بروتوكول تدريب مع الكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تعقد لقاء تشاوري لتطوير عدة مناطق

16 آب / أغسطس 2020 02:12

1
1

غزة-الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاورياً لمناقشة مشروع تطوير المنطقة المحصورة شوارع الجلاء واليرموك وخالد الحسن وكمال ناصر بحي الرمال الشمالي .وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مروان الغول، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس لجنة حي الرمال الشمالي د. عماد الأعرج، ومسؤول العلاقات العامة م. حسين عودة، وممثل صندوق تطوير وإقراض البلديات م. محمد أبو شعبان، ولفيف من أهالي المنطقة .
ويشمل المشروع؛ تطوير المنطقة المذكورة بقيمة تبلغ تكاليف الإجمالية نحو 500 ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقرا ض البلديات، وتشمل تركيب شبكات مياه وصرف صحي وإنار جديدة، وعمل البنية التحتية للشارع وتبليطه، وأعمال دهان للأرصفة والإشارات المرورية .
وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في تحسين البنية التحتية وحل مشاكل المنطقة، وأكدو أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟