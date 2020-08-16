بلدية غزة تعقد لقاء تشاوري لتطوير عدة مناطق

غزة-الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاورياً لمناقشة مشروع تطوير المنطقة المحصورة شوارع الجلاء واليرموك وخالد الحسن وكمال ناصر بحي الرمال الشمالي .وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مروان الغول، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس لجنة حي الرمال الشمالي د. عماد الأعرج، ومسؤول العلاقات العامة م. حسين عودة، وممثل صندوق تطوير وإقراض البلديات م. محمد أبو شعبان، ولفيف من أهالي المنطقة .

ويشمل المشروع؛ تطوير المنطقة المذكورة بقيمة تبلغ تكاليف الإجمالية نحو 500 ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقرا ض البلديات، وتشمل تركيب شبكات مياه وصرف صحي وإنار جديدة، وعمل البنية التحتية للشارع وتبليطه، وأعمال دهان للأرصفة والإشارات المرورية .

وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في تحسين البنية التحتية وحل مشاكل المنطقة، وأكدو أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ