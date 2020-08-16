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"التدريب" تفتتح برنامج "تنمية مهارات رجل الأمن" وتُنظم طابور أركان

16 آب / أغسطس 2020 02:19

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غزة-الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية البرنامج التنموي بعنوان "تنميـة مهـارات رجـل الأمـن لمنتسبي جهـاز الشرطة الفلسطينية"، صباح اليوم الأحد ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر التدريب بأنصــار، بحضور مديرعام المديرية العميد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات والوحدات.

ويستهدف البرنـامج 25 ضابط وصف ضابط من منتسبي الأجهزة الأمنيـة، ويتواصل على مدار 40 ساعة تدريبيـة بمشاركـة محاضرين مختصين في المجالات التي يتناولها البرنامج التنموي ومنهـا المهارات الإدارية والأمنيــة والعمليــات الشرطيــة وغيرها.

وأكد العميد خلف أن هذا البرنامج التنموي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطويـر منتسبيها وتحسين قدراتهم الإدارية والأمنيــة ورفع مستوى الكفاءة لديهم.

من جانبهم، ثمّن المشاركون في البرنامج دور المديرية العامة للتدريب في تقديم عدة برامج تدريبية تنمويـة لكادر الوزارة، مؤكدين أهميـة التنسيق بين الأجهزة الأمنيــة ومعهد التنميـة البشرية لترتيب المزيـد من الدورات التدريبية وفق الاحتياج التدريبي للأجهزة الأمنية.

في سياق منفصل، نظمت مديرية التدريب،  طابور أركــان لضباطهـا وأفرادها من ادارة التدريب و لمنتسبي الدورة التاسيسية الثانية، في مقرها بمنطقة أنصــار غرب مدينة غزة.

وأشــاد مدير ادارة التدريب عقيـد عبد الله قرموط بجهود ضباط وأفراد ادارة التدريب مؤكداً على أهميـة عمل التدريب بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المركزية التي تعمل على تدريب كافة منتسبي الوزارة.
وشدد العقيـد قرموط على ضرورة العمل الجاد والانضبـاط في سبيل تحقيق الأهداف الأساسية من العملية التدريبية بتأهيل ورفع كفاءة الكادر و تأهيله للعمل ضمن مكونات الوزارة.

وشـارك في الطابور ما يقارب 140 ضابط وضابط صف وفرد من ادارة التدريب بالاضافة الى 100 طالب من منتسبي الدورة التأسيسية الثانية.

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