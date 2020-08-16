وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تفتتح برنامج "تنمية مهارات رجل الأمن" وتُنظم طابور أركان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاء تشاوري لتطوير عدة مناطق وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يدين التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد سير العمل بوزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يدين حبس الاحتلال للشيخ رائد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية حماس: اعتقال الشيخ صلاح استهداف لدوره في الدفاع عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العدل يعزز تعاونه مع المعهد العالي للقضاء و كلية الرباط الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية العدل والمعهد العالي للقضاء يوقعان بروتوكول تدريب مع الكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى الهلال الإماراتي تعقد محاضرة بعنوان "وفيات المواليد لشهر يوليو"

16 آب / أغسطس 2020 02:36

1
1

غزة-الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر بالدائرة الطبية في مستشفى الهلال الإماراتي صباح اليوم محاضرة علمية بعنوان" وفيات المواليد لشهر يوليو والتي ألقاها د.محمد ماضي ، بحضور مدير المستشفى د.وليد ماضي وأطباء المستشفى.
وأوضحت د.صفاء جبر أن عدد وفيات الأطفال خلال شهر يوليو بلغت سبعة أجنة ثلاثة ولدوا متوفين و أربعة توفوا بعد الولادة وأغلبها حالات تشوهات خلقية .
بدوره، وجه د.إيمان صرصور عدة نصائح للأمهات الحوامل لتجنب فقدان أجنتهن خلال فترة الحمل أهمها المتابعة الدورية عند الطبيب أو في المستشفى والإلتزام بالعلاج والتوصيات الطبية للأمراض المزمنة والمتعلقة بالحمل.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج التعليم المستمر في الدائرة الطبية والذي تعقد محاضرات أسبوعية بشكل دوري ومستمر للارتقاء بالخدمة الصحة في المستشفى ، وكانت المحاضرة برعاية الشركة المتطورة وحضور مندوبها د. خالد يونس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟