مستشفى الهلال الإماراتي تعقد محاضرة بعنوان "وفيات المواليد لشهر يوليو"

غزة-الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر بالدائرة الطبية في مستشفى الهلال الإماراتي صباح اليوم محاضرة علمية بعنوان" وفيات المواليد لشهر يوليو والتي ألقاها د.محمد ماضي ، بحضور مدير المستشفى د.وليد ماضي وأطباء المستشفى.

وأوضحت د.صفاء جبر أن عدد وفيات الأطفال خلال شهر يوليو بلغت سبعة أجنة ثلاثة ولدوا متوفين و أربعة توفوا بعد الولادة وأغلبها حالات تشوهات خلقية .

بدوره، وجه د.إيمان صرصور عدة نصائح للأمهات الحوامل لتجنب فقدان أجنتهن خلال فترة الحمل أهمها المتابعة الدورية عند الطبيب أو في المستشفى والإلتزام بالعلاج والتوصيات الطبية للأمراض المزمنة والمتعلقة بالحمل.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج التعليم المستمر في الدائرة الطبية والذي تعقد محاضرات أسبوعية بشكل دوري ومستمر للارتقاء بالخدمة الصحة في المستشفى ، وكانت المحاضرة برعاية الشركة المتطورة وحضور مندوبها د. خالد يونس.