سلطة الطاقة: محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

غزة- الرأي:

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة اليوم الأحد أن محطة الكهرباء ستتوقف بكامل قدرتها الانتاجية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لنفاذ الوقود نتيجة ايقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال منذ يوم الأربعاء الماضي عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت السلطة في بيان لها أن ذلك التوقف سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.

ونوهت سلطة الطاقة إلى أن توقف محطة كهرباء غزة عن العمل سيؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة ، محملة الاحتلال كافة الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.