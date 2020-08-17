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Telegram ينافس زووم وفيس بوك بإطلاق ميزة مكالمات الفيديو على iOS وأندرويد

17 آب / أغسطس 2020 07:57

Telegram ينافس زووم وفيس بوك بإطلاق ميزة مكالمات الفيديو على iOS وأندرويد
Telegram ينافس زووم وفيس بوك بإطلاق ميزة مكالمات الفيديو على iOS وأندرويد

أطلق تطبيق المراسلة الآمن Telegram إصدارًا من مكالمات الفيديو الفردية على كل من تطبيقاتأندرويد و iOS، حسبما أعلنت الشركة، قائلة إن عام 2020 أبرز الحاجة إلى التواصل وجهًا لوجه، وفي منشور مدونة بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه، وصف Telegram عملية بدء مكالمة فيديو، ووفقا لما ذكره موقع "theverge"، يمكن إجراء المكالمات من خلال خطوات بسطية، فقط اضغط على صفحة الملف الشخصي للشخص الذي تريد الاتصال به، وبعدها يمكن للمستخدمين تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله في أي وقت أثناء المكالمة، وتدعم مكالمات الفيديو وضع الصورة في الصورة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمرار في التمرير عبر التطبيق إذا أصبحت هذه المكالمة مملة.

ووفقًا للمنشور الذى أعلن عنه، قال: "تطبيقاتنا لنظامي التشغيل Android و iOS لها إصدارات قابلة للتكرار، بحيث يمكن لأي شخص التحقق من التشفير والتأكد من أن تطبيقه يستخدم نفس رمز مفتوح المصدر بالضبط الذي ننشره مع كل تحديث".

وفي أبريل، أعلنت Telegram أنها ستطلق مكالمات فيديو جماعية في وقت لاحق من هذا العام، وقالتTelegram، إنها وصلت إلى 400 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وليس هذا فقط، ولكن في أحدث منشور على المدونة، أشارت الشركة إلى أن مكالمات الفيديو ستتلقى المزيد من الميزات والتحسينات في الإصدارات المستقبلية، حيث نعمل على إطلاق مكالمات فيديو جماعية في الأشهر المقبلة.

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