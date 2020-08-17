منتجات جديدة من "أبل" هذا العام.. تعرف عليها..

كشفت مواقع مختصة بشؤون التقنية أنّ شركة “آبل” تنوي الكشف عن 9 منتجات إلكترونية جديدة خلال حدثها السنوي المنتظر هذا العام.

ووفقاً للتسريبات، فإنّ الشركة خلال حدث “WDC-2020” ستعلن عن عدة أصناف من الأجهزة الذكية منها هواتف آيفون بفئاتها الجديدة وحواسب لوحية ومنتجات رقمية وإلكترونية أخرى.

ومن بين أهم المعروضات ستكون هواتف “آيفون-12” و”آيفون-12 برو”، “آيفون-12 برو ماكس”، والجيل السادس من ساعات “Apple Watch” الذكية.

كما ستتضمن المعروضات بطاقات “Apple Card” الجديدة للدفع الإلكتروني، و شريحة “AIRTAG” الإلكترونية الجديدة التي يمكن حملها مع المفاتيح واستخدامها للدفع الإلكتروني أو فتح الأقفال الإلكترونية الخاصة بالمنزل أو مواقف السيارات على سبيل المثال، وربما ستكشف الشركة أخيرا عن شاحن “AirPower” اللاسلكي، ذي القدرة على شحن عدة أجهزة ذكية في وقت واحد.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت “آبل” ستطلق هواتف “آيفون-12” مباشرة بعد الحدث كون بعض التقارير أشارت إلى أن شركة “Genius Electronic Optical” إحدى الشركات المصنعة لعدسات كاميرات هذه الهواتف كانت قد اكتشفت مشاكل في تكسّر طلاء العدسات أثناء الاختبارات.