برشلونة يتخذ قراراً بإقالة سيتيين

قالت إدارة برشلونة الإسباني إنها اتخذت قرار إقالة المدرب كيكي سيتيين من تدريب الفريق الأول ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي فقط.

وتشير المصادر إلى أنّ النادي الكاتالوني سيعلن رسمياً عن الإقالة خلال الساعات المقبلة.

وسيجتمع مجلس إدارة نادي برشلونة الإثنين لاتخاذ العديد من القرارات المصيرية بعد الخسارة الكبيرة 8-2 من بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعتبر كيكي سيتيين المتسبب الأول بخسارة برشلونة الكارثية كما تمّ تحميل الإدارة واللاعبين جزءاً كبيراً من المسؤولية.

وقال سيتيين بعد مباراة بايرن ميونيخ: "إنه يتحمل جزءاً من مسؤولية الهزيمة، لكنه لا يتحمل ذلك وحده، خاصة وأنّه استلم منصبه منذ أشهر قليلة فقط".