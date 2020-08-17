اتحاد الشجاعية يبدأ تدريباته تحت قيادة المزين

خاض الفريق الأول بنادي اتحاد الشجاعية أولى تدريباته، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020 - 2021، على ملعب النادي المعشب صناعياً، بحضور مجلس ادارة النادي برئاسة حسن الجعبري وتحت قيادة المدير الفني الجديد محمود المزين.



ووجه نايف الحطاب نائب رئيس النادي، كلمة في بداية المران حث خلالها اللاعبين على ضرورة الالتزام والانضباط في كافة التمارين وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات في الموسم المقبل، مؤكدا أن إدارة النادي لن تدخر جهدا لخدمة الفريق.



من جهته، أعرب المدرب محمود المزين عن سعادته بالتزام اللاعبين بحضور التمرين الأول مطالبا اياهم بالتركيز وحضور جميع التمارين حتى يصل الفريق إلى أعلى مستويات اللياقة البدنية والفنية.



واتفق الجهاز الفني مع اللاعبين، على برنامج اعداد الفريق حتى موعد انطلاق الدوري، والمقرر يوم 25 أيلول المقبل.



ولجأ المجلس الحالي لأبناء المنطار لاجراء تغييرات في طريقة تعامله مع الأجهزة الفنية، حيث قرر المجلس الاستعانة بجهاز فني من خارج النادي، ويهدف المجلس من وراء هذا القرار إلى تغيير في الفكر والرؤية، خاصة أن الفريق الحالي للنادي يضم في صفوفه نخبة من أجود وأبرز لاعبي القطاع.