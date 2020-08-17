انطلاق دورة تأهيل حكام كرة اليد للاتحادات الآسيوية

انطلقت، مساء اول من أمس، دورة صقل وتأهيل حكام كرة اليد للاتحادات الآسيوية، بمشاركة حكام الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد بالمحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في قاعة السلام غرب مدينة غزة.

وأقيمت الدورة في اعقاب المراسلات والمطالبات المستمرة من لجنة التطوير باتحاد اليد مع الاتحاد الآسيوي، لكي يأخذ الحكم الفلسطيني حقه وحصته من دورات التأهيل الآسيوية.

ويقود الدورة المحاضر الآسيوي الإماراتي صالح بن عاشور، عن طريق تطبيق "زووم".

ويعد بن عاشور أول خليجي وعربي يترأس لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ويكون عضواً في لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي للعبة الأقوياء، بعد أن قضى 12 عاماً في رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الإماراتي، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ويترأس اللجنة الطبية، ونائب رئيس لجنة الألعاب الجماعية، إلى جانب عمله خبيراً ومحاضراً دولياً.

وركز بن عاشور خلال اليوم الأول للدورة، على شرح المادة (8) والتي تتحدث عن الأخطاء والسلوك غير الرياضي.

وتستمر الدورة ثلاثة أيام، سيتناول خلالها مادة الـ 30 ثانية الأخيرة، والإرشادات والتفسيرات لقواعد اللعبة لتعديلات 1 تموز 2019.