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الأهلي الغزي يُبرم أولى صفقاته الصيفية

17 آب / أغسطس 2020 08:44

الأهلي الغزي يُبرم أولى صفقاته الصيفية
الأهلي الغزي يُبرم أولى صفقاته الصيفية

 أبرم النادي الأهلي الغزي، الهابط هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى، أولى صفقاته الصيفية، استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2021.
وأعلن الأهلي، بعد تشكيل المجلس الجديد، عن تعاقده مع المهاجم حاتم نصار رسمياً لمدة موسم واحد عقب انتهاء عقده مع شباب جباليا بختام الموسم الأخير.
ويعدّ نصار إضافة جيدة لفريق الأهلي، لا سيما أنه يعرف النادي، وسبق له الظهور معه في المواسم الماضية.
يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى بنهاية الموسم المنصرم، عقب احتلال المركز الثاني عشر والأخير بدوري "الممتازة".

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