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تتعقب آثار مطلوب آخر هارب

الداخلية تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل القيق

17 آب / أغسطس 2020 08:47

المغدور جبر القيق
المغدور جبر القيق

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن تمكن قوة من الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في الاشتراك بجريمة المواطن قتل جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح وصل "الرأي" صباح الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهما: فادي صبحي الصوفي، وعبد الله حسان الصوفي  فجر اليوم بمدينة خان يونس، وقد تم إحالتهما للتحقيق لاستكمال الإجراءات في القضية.

وذكر البزم، أن الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب آثار المطلوب الهارب (شادي صبحي الصوفي). 

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