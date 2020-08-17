الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع جهاز الأمن الداخلي

غزة- الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي- وزارة الإعلام بغزة، أمس الأحد، وفداً من جهاز الأمن الداخلي ضم دائرتي العلاقات العامة، والشئون القانونية في الجهاز.

جاء ذلك، ضمن سلسة زيارات دورية يقوم بها الجهاز لبحث التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ووزارة الإعلام.

وكان في استقبال الوفد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، ومسئول دائرة العلاقات العامة محمود الفرا، فما ضم الوفد الزائر كلا من مدير وحدة الشئون القانونية وائل اللداوي، ورئيس قسم الاستشارات والدراسات القانونية أحمد اصرف، ومدير العلاقات العامة والاعلام أسامة الغلبان، ورئيس قسم الشكاوى وحقوق الانسان محمد بصلة.

وتمحورت الزيارة حول تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ووزارة الاعلام، وبحث الية عمل محددة نظرا لأهمية دور الاعلام عموما في نقل الحقيقة وتوعية المواطن ومحاربة الشائعات وغيره.

وثمن وفد الأمن الداخلي كل ما تبذله وزارة الاعلام من أجل تذليل كل الصعاب في سبيل التنسيق بين المؤسسات الحكومية وإبراز إنجازاتها المختلفة من أجل التخفيف عن المواطنين وتعزيز الروح الإيجابية لدى المواطنين.

وأشاد الوفد الزائر بالدور الذي يقوم به الإعلام الحكومي تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم ، وتخسير كافة الامكانيات اللازمة لدعم الإعلام الفلسطيني، كما وشدد الوفد على أهمية دور الإعلام والمهام الصعبة المنوطة بالإعلاميين في رسالتهم من أجل النهوض بالمجتمعات وتقدمها ونقل الحقائق ومراعاة المسئولية الاجتماعية.