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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

17 آب / أغسطس 2020 09:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 6 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من بيت لحم، وهم: أحمد رضوان حمامرة من مدينة بيت ساحور، وحمزة إبراهيم ملش (29 عاما)، وحسن محمد شحادة من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت المواطن سعدي عبد الرحمن الجعبري، بعد أن داهمت منزله في مدينة الخليل، والشاب لواء فيصل نوفل (21 عاما) من قلقيلية، والشاب فراس عبد الكريم موقدي، من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

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