"هندسة المركبات" تفتتح دورة مدير مهني محطات وكراجات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لهندسة المركبات التابعة لوزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين دورة مدير مهني محطات وكراجات .

وقد تم افتتاح الدورة من قبل أ . بهاء الأغا نائب مدير عام هندسة المركبات و أ . نادر صباح المدير التنفيذي لجمعية واعد بمشاركة حوالي 40 شخص من مختلف أصحاب المحطات والكرجات في قطاع غزة .

وكان في استقبال وفد وزارة النقل والمواصلات اللواء محمود نمر شاهين المشرف العام لجمعية واعد ، حيث رحب بوفد الوزارة مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة من أجل الارتقاء بأداء وكفاءة العاملين في محطات الخدمة والكراجات .

وأوضح الأغا بأن هذه الدورة ستتناول مواداً تتعلق بكيفية إدارة المحطات وعوامل الأمن والسلامة فيها وتهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين فيها وتطوير قدراتهم مؤكداً أن الوزارة عقدت خلال هذا العام دورتين في هذا المجال .

وشارك في افتتاح الدورة ا. إسماعيل حسونة رئيس قسم الكرجات ومحطات الخدمة وعدد من العاملين في جمعية واعد .