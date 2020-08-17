وزارة العمل تنفذ مخالصة عمالية في مديرية عمل الوسطى

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل، قسم علاقات العمل في مديرية عمل محافظة الوسطى، مخالصة عمالية بقيمة 14986 شيكل، لصالح عامل حراسة في شاليه.

وسلّم أ. نهاد الحشاش، من قسم علاقات العمل في مديرية عمل الوسطى، دفعات مخالصة عمالية للعامل، في مستشفى شهداء الأقصى، نظرًا لظروفه الصحية والتي حالت دون قدومه لمقر المديرية.

يشار إلى أنه تم إنجاز المخالصة سابقًا في المستشفى، حيث يرقد العامل هناك لأسباب مرضية.

وتعمل الادارة العامة لعلاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.