الخدمات البيطرية برفح تنظم جولة على مزارع الدجاج الحديثة

غزة- الرأي

نفذت الخدمات البيطرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، بحضور الخبير البيطري والموظف السابق بالوزارة د. زكريا الكفارنه، جولة ميدانية على مزارع الدجاج الحديثة "نظام الأقفاص"، والذي تم انشاؤه حديثاً بالمحافظة.

وبينت الوزارة أن المزارع الحديثة يوجد بها نظام القفص طبقة واحدة وهناك نظام ثلاث طبقات( مزارع النظام المغلق) .

وخلال هذه الجولة قام موظفو الخدمات البيطرية بتقديم الارشادات والملاحظات، مع حث أصحاب المزارع على اتباع هذه الطريقة السليمة في التربية، بحيث تكون نسبة التحويل فيها أكبر والمشاكل الصحية اقل وتحقق نسبة نجاح أكبر.