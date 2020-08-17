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الخدمات البيطرية برفح تنظم جولة على مزارع الدجاج الحديثة

17 آب / أغسطس 2020 10:21

الخدمات البيطرية برفح تنظم جولة على مزارع الدجاج الحديثة
الخدمات البيطرية برفح تنظم جولة على مزارع الدجاج الحديثة

غزة- الرأي

نفذت الخدمات البيطرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة،  بحضور الخبير البيطري والموظف السابق بالوزارة د. زكريا الكفارنه، جولة ميدانية على مزارع الدجاج الحديثة "نظام الأقفاص"، والذي تم انشاؤه حديثاً بالمحافظة.
 وبينت الوزارة أن المزارع الحديثة يوجد بها نظام القفص طبقة واحدة وهناك نظام ثلاث طبقات( مزارع النظام المغلق) .
وخلال هذه الجولة قام موظفو الخدمات البيطرية بتقديم الارشادات والملاحظات، مع حث أصحاب المزارع على اتباع هذه الطريقة السليمة في التربية، بحيث تكون نسبة التحويل فيها أكبر والمشاكل الصحية اقل وتحقق نسبة نجاح أكبر.

117768736_3268088586603872_6506049008639548431_n الخدمات البيطرية برفح تنظم جولة على مزارع الدجاج الحديثة 117826370_3268088473270550_6526118478458815549_n
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