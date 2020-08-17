سلطة الأراضي تصدر بياناً بخصوص امتحان رخصة مثمن أراضي

غزة- الرأي

أكدت سلطة الأراضي أنها تحترم قرار أي محكمة مختصة بمواضيع الأراضي وتحترم سيادة القانون وقرارات المحاكم ولم يسبق لها أن تجاوزت أي قرار قضائي في أي قضية سابقة، ولن تتجاوز أي حكم لاحق وتحترم حق أي مواطن في مقاضاة سلطة الأراضي حال وقوع أي ظلم يعتقد أنه وقع عليه وسنرد عليه من خلال القضاء حسب الأصول.

جاءت تأكيدات سلطة الاراضي بعد إصدارها بياناً توضيحياً قالت فيه إنها تفاجأت بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخص أحد المتقدمين وهوالمواطن محمد زكي البنا بادعائه ان سلطة الأراضي تسلمت قرار من المحكمة العليا بوقف إجراءات مسابقة رخصة مثمن أراضي وأن سلطة الأراضي لم تحترم قرار المحكمة العليا التي لم تستلمه أصلاً.

وعلى ضوء ذلك، أوضح البيان أن سلطة الأراضي كانت قد شكلت، وبناءً على قرار رئيسها رقم 24 لسنة 2020، لجنة من مثمنين خارجيين للإشراف على وضع آلية للمتقدمين ووضع الشروط الخاصة بمنحهم الرخصة للمتقدمين ووضع الشروط الخاصة بمنحهم الرخصة وتم فرز الطلبات من قبل اللجنة وقد قبلت اللجنة 26 طلب لدخول الامتحانات.

وعقدت اللجنة لقاء تعريفي حول طبيعة الامتحان التحريري وحددت محاور الامتحان الثلاثة وهي محور قوانين الاراضي والتنظيم واسس التثمين ومحور اخلاقيات المهنة ومحور تسعير الأراضي وحددت علامة النجاح 60% لدخول المقابلات.

وأعدت اللجنة الامتحان حسب المحاور الثلاثة المعلنة وأعدت الاجابات النموذجية وأقرت أن يكون إلكترونيا بالتعاون مع ديوان الموظفين العام والكلية الجامعية بغزة وذلك لأول مرة في تاريخ هذا الامتحان وقد تم عقد الامتحان الالكتروني بتاريخ 29/07/2020 وقد حصل كل مرشح على علامته فور انتهائه من الامتحان وعرف كل مرشح أنه ناجح أو راسب وقد نجح في هذا الامتحان 9 مرشحين.

وبناءً على قرار رئيس سلطة الأراضي رقم 42/2020 تم تشكيل لجنة جديدة لمقابلة الناجحين في الامتحان الالكتروني برئاسة عضو وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضو من وزارة الزراعة وعضويتين من سلطة الأراضي ووضعت اللجنة المعايير قبل المقابلة وحددت علامة النجاح 60% لمجموع الامتحانين التحريري والمقابلة

وعقدت اللجنة وتمت المقابلت المقابلات يوم الخميس الموافق 13/08/2020 وتقدم 9 مرشحين للمقابلة واجتاز المقابلة 7 فقط تم منحهم الرخصة حسب الأصول.

وقالت سلطة الاراضي خلال بيانها:" إن المواطن البنا تقدم بطلب للحصول على رخصة مثمن أراضي حسب ما هو معلن من قبل سلطة الأراضي وقد حضر اللقاء التعريفي الخاص بالامتحان الالكتروني وعلم أن علامة النجاح في الامتحان الالكتروني 60% وقبل بهذا الشرط ودخل الامتحان الالكتروني في موعده وافتعل مشكلتين أثناء تقديمه الامتحان مما استدعى اخراجه من قاعة الامتحان لمحاولته التشويش على سير الامتحان وقد تم التعاطف معه من قبل لجنة الامتحان وسمحت له بالعودة للامتحان الالكتروني واحتسبت له الوقت الضائع وأخد فرصته كاملة وختم الامتحان وظهرت علامته راسب في الامتحان الالكتروني وتم ابلاغه بذلك وتردد على سلطة الأراضي محاولاً ترفيعه والسماح له بدخول المقابلات الامر الذي رفضته سلطة الأراضي وفي احد زياراته لسلطة الأراضي قام بالسب والشتم والتهجم على الموظفين والتحدي بإلغاء الامتحان بأكمله بطرقه الخاصة وتم تقديم شكوى بالخصوص حسب الأصول.



وأضاف البيان أن المذكور حضر يوم الاربعاء الماضي الموافق 12/8/2020 لسلطة الأراضي وادعى أنه حصل على صورة عن قرار صادر من المحكمة الادارية بوقف اجراءات المسابقة بشكل مؤقت وحاول تسليمه لوحدة الشؤون القانونية بسلطة الأراضي وهي صاحبة الاختصاص بتسلم القرارات القانونية إلا انها رفضت استلامه حيث انه مخالف لإجراءات التبليغ المتبعة بخصوص تبليغ قرارات المحاكم بسلطة الأراضي.

وقال البيان:" ان التبليغ يكون فقط بواسطة موظف المحكمة المختصة ( مأمور التبليغ ) المعروف لدى سلطة الأراضي بالإضافة الى اننا لا نعرف مدى صحة هذا القرار من عدمه، وبعد رفض الدائرة المختصة استلام الحكم الذي يدعي انه حصل عليه حاول تسليمه لعدة جهات في سلطة الأراضي بالحيلة والخديعة الى ان قام بعمل كتاب بصيغة شكوى لرئيس سلطة الاراضي وارفق مع صورة عن القرار الذي يدعيه وسلمه لسكرتير مدير مكتب ارشيف رئيس سلطة الأراضي وقام بتوقيعه على ورقة القرار بالخطأ".

وأضاف :"وبعد مراجعة الأرشيف وفهم ما قام به المذكور تم الاتصال عليه وابلاغه ان التسليم الذي تم مخالف للأصول وكأنه لم يكن وعليه احضار التبليغ حسب الأصول".

ونوهت سلطة الأراضي أنها لم تتسلم حتى تاريخ هذا البيان، أي قرار بالخصوص، مضيفة:" ولو أن سلطة الأراضي تبلغت بالقرار حسب الأصول المتبعة لتم وقف المسابقة احتراما لقرار المحكمة ".