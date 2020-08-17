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أوقاف الشمال يهنئ مدير التعليم شمال غزة بمنصبه الجديد

17 آب / أغسطس 2020 11:11

أوقاف الشمال يهنئ مدير التعليم شمال غزة بمنصبه الجديد
أوقاف الشمال يهنئ مدير التعليم شمال غزة بمنصبه الجديد

غزة- الرأي

زار وفد من مديرية أوقاف محافظة الشمال برئاسة مدير المديرية الشيخ عبد القادر سالم مدير مديرية التربية والتعليم-شمال غزة،  أشرف حرز الله لتهنئته بمنصبه الجديد.

وخلال الزيارة أكد سالم على متانة العلاقة وقوة التنسيق والتواصل الدائم بين مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم , معربا عن ثقته بالإدارة الجديدة وقدرتها على ترك بصمات تطويرية في نظام العمل.

من جهته، قدم حرز الله شكره لوفد الأوقاف على هذه الزيارة, منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لفتح آفاق التعاون مع الجميع بما يخدم المسيرة التعليمية, مبديًا استعداداه لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة مع الأوقاف التي تساهم في النهوض بواقع الطلبة وتحسين مستوياتهم وقدراتهم.

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