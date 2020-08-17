"الأوقاف" تشرع بعقد اختبارات حفظ القرآن الكريم لعام 2020م

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بعقد اختبارات حفظ كتاب الله لعام 2020على مستوى محافظات قطاع غزة لاختبار (538) حافظ وحافظة وذلك عبر لجان خمسة مكونة من رئيس الشعبة بالمحافظة وعضوية مشرف الاختبارات ومشرفتين من الأخوات.

بدوره أشاد مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم أ. مازن النجار بجهود إدارته المتواصلة في الارتقاء بمجال حفظ كتاب الله, مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة لاختبار الطلبة متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.

من جهته أكد مدير التحفيظ أ. حمد النجار أن هذه الاختبارات تأتي بعد عام من الجد والاجتهاد من قبل كافة طواقم التحفيظ والأخوات بالعمل النسائي, راجيا المولى عز وجل أن يكرم أهل القرآن بتقديم اختبارات العام القادم بالمسجد الأقصى المبارك.