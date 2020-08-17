"الأوقاف" تُنهي إجراءات الاستلام الابتدائي لمسجد الحارث بخان يونس

غزة- الرأي

أنهت دائرة الهندسة والإنشاءات بوزارة الأوقاف والشئون الدينية إجراءات الاستلام الابتدائي الخاص بمشروع إعادة إعمار مسجد الحارث في بلدة بني سهيلا بمحافظة خان يونس, بعد انتهاء المقاول المختص (شركة هاي كواليتي للمقاولات) بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة في المسجد وفقًا للعقد المتفق عليه, بدعم كريم من مؤسسة قطر الخيرية.

بدوره أوضح مدير دائرة الهندسة والإنشاءات بالأوقاف م. حسام أبو هاشم أن إدارته تابعت عن كثب تنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة, منوهًا الى أن المسجد مكون من طابق أرضي على مساحة 350م2 وآخر سدة بمساحة 250م2 .

وطالب م. أبو هاشم لجنة إعمار المسجد بضرورة الحفاظ على مرافق وممتلكات المسجد ونظافته ليبقي مَعلماً مميزاً ومنارة, ويحقق الرسالة السامية للمسجد في تخريج جيل واع حافظ لكتاب الله عز وجل.