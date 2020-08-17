الأوقاف تُطلق فعاليات البرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ"

غزة- الرأي

انطلقت فعاليات البرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ"، الذي تعقده وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك بمشاركة 600 طالبٍ وطالبةٍ من طلبة العلم الشرعي والمهتمين.

وأوضح د. عبد الله أبو عليان نائب مدير عام الوعظ والإرشاد والمشرف العام على البرنامج أن إجمالي المسجلين في البرنامج وصل إلى 1800 مسجلٍ، تم قبول 600 شخصٍ منهم فقط نظرًا لعدم إمكانية استيعاب جميع المسجلين.

وذكر د. عبد الله أن فعاليات البرنامج انطلقت صباح أمس الأحد في جميع المحافظات، بمشاركة وحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا والمدراء العامين في الوزارة، مشيرًا إلى أن البرنامج سينتهي مساء الخميس 20 / 8 / 2020م.

وقال أبو عليان: "نسعى من خلال عقد هذا البرنامج إلى ربط طلبة العلم الشرعي بالكتب المنهجية وإثراء أوقاتهم، عبر مدارسة الكتب الشرعية وعقد المحاضرات العلمية التي يُقدمها نخبة من العلماء والمحاضرين الأكفاء في بيئة تعليمية مهيأة، وأماكن مناسبة".

وأضاف: "إلى جانب عقد اللقاءات الحوارية والنقاشات العلمية التخصصية والبرامج الدعوية والمسابقات الثقافية".

ونوه إلى أن الوزارة وفرت المواد الخاصة بالبرنامج للطلبة مجانًا، كما وفرت قرطاسية خاصة لكل مشترك، وسيتم منح المشاركين الملتزمين بالبرنامج شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف.

يُذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت بتاريخ 6 أغسطس الحالي عن بدء التسجيل في البرنامج وفقًا لجملة من المعايير والشروط المحددة.