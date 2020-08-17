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الاقتصاد تضبط 1455 كيلو جرام من الخوخ الفاسد

17 آب / أغسطس 2020 11:44

الاقتصاد تضبط 1455 كيلو جرام من الخوخ الفاسد
الاقتصاد تضبط 1455 كيلو جرام من الخوخ الفاسد

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ضبطها 1455 كيلو جرام من الخوخ ظهرت عليه علامات الفساد من الداخل.

وأوضحت الوزارة أن طواقمها قامت بضبط كميات من الخوخ بعد جولات قامت بها بالتعاون مع بلدية المغازي ومباحث التموين والطب الوقائي في المحافظة الوسطى، وجولات أخرى مع شرطة البلديات وصحة بلدية جباليا في محافظة الشمال.

وأكدت الطواقم أتلافها لجميع الكمية المضبوطة فورا لعدم صلاحية استخدامها الأدمي، والتي من شأنها أن تسبب حالات تسمم في صفوف المواطنين. 

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالة غش أو فساد ظاهر على المنتجات في الأسواق والمحال ،حتى يتم أخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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