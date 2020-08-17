بلدية الزهراء تطلق أولى مبادراتها لتشغيل شباب المدينة

غزة- الرأي

أطلقت بلدية الزهراء، أولى مبادراتها بعنوان "شباب ضد البطالة"، التي تسعى من خلالها للمساهمة في إيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب والخريجين على أن تنفذ المبادرة على عدة مراحل.

وتبدأ المرحلة الأولى من خلال استعمال المحلات التجارية التابعة للبلدية، لصالح تأسيس مشاريع صغيرة تخدم المدينة وتوفر فرص تشغيل للشباب العاطلين عن العمل فيها.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته البلدية مع شباب المدينة في مقر البلدية، بحضور كل من: أ. مروان حمد رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي أ. شادي أبو صبحة، و أ. عمار أبو مدين، يوم الأربعاء الماضي 12/8/2020، والذي يوافق يوم الشباب العالمي.

وفي كلمة له رحب رئيس البلدية بالشباب المجتمعين، مؤكداً أن تفعيل دور الشباب ومشاركته في نهضة وتنمية الزهراء يأتي في سلم أولويات خطط المجلس البلدي، نظير دورهم المهم في تنمية المجتمعات ونهضة الشعوب.

وأشار حمد أن البلدية أطلقت مبادرة "شباب ضد البطالة" بهدف المساهمة في التقليل من معدل البطالة في مدينة الزهراء ، مبينا التزام المجلس البلدي بمسؤولياته تجاه فئات المجتمع المختلفة، من خلال تمكين الشباب ورعاية مشاريعهم الصغيرة التي من شأنها أن تعزز فرص دخولهم لسوق العمل وتساهم في دوران عجلة الإنتاج والتنمية.

وعن آلية المشاركة في المبادرة ستعلن عن فتح باب استقبال أفكار الشباب ومشاريعهم ، مؤكداً على النزاهة وتبني المشاريع المميزة فقط والتي تخدم المدينة من خلال منحها أحد محلات البلدية التي تدخل ضمن المبادرة؛ بشكل مجاني لمدة عام كامل تقوم خلاله البلدية بمراقبة ومتابعة المشروع في كافة مراحله لضمان نجاحه.