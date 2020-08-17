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حول آلية استخدام الصفوف الافتراضية Google Classroom

التعليم تنشر مادة تعليميّة مُتكاملة للطلبة

17 آب / أغسطس 2020 11:57

"التعليم" تنشر مادة تعليميّة مُتكاملة للطلبة

غزة- الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، مادة تعليميّة مُتكاملة مُوجهةً لطلبة المدارس وأولياء أمورهم، حول طريقة إنشاء البريد الإلكترونيّ (Gmail)، واستخدام الصفوف الافتراضية (Google Classroom) في التعليم، وتنقسم المادة التعليميّة إلى جزئين، الجزء الأول يحتوي على دليل تعليمي، والجزء الثاني سلسلة من حلقات الفيديو التعليميّة.

ويتضمن الدليل التعليميّ مجموعة من المفاهيم المرتبطة بإنشاء واستخدام البريد الإلكترونيّ (Gmail) كالتعريف بالبريد الالكتروني، وخطوات إنشائه، ومكونات الواجهة، وإرسال وقراءة الرسائل البريدية، وكذلك احتوى الدليل على طريقة الانضمام إلى صفوف جوجل الافتراضيّة، واستخدامها في عملية التعلّم، وطريقة الاستجابة للاختبارات الالكترونية، وتسليم الواجبات الدراسيّة.

ويأتي هذا العمل ضمن توجهات الوزارة في توظيف التعلّم الالكتروني والتعليم عن بُعد في الظروف العادية وحالات الطوارئ.

لتحميل الدليل التعليمي:

http://rawafed.edu.ps/…/uplo…/resources/studentclassroom.pdf

لمشاهدة الحلقة الأولى من سلسلة حلقات الفيديو التعليميّة:

https://youtu.be/RQTpdcCUTxc

لمتابعة المواد التعليميّة الخاصة بالطلاب يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://rawafed.edu.ps/po…/elearning/spage/classroom_material

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