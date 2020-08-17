"وادي" يعلن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ورئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية رشدي وادي، عن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من القطاعين العام والخاص.

وقال وادي في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، إن لجنة متابعة العمل الحكومي وافقت على تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والأمن الوطني والمالية والأشغال العامة والإسكان، و(5) ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الى أن مهمة اللجنة ستكون رفع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع العام في المجال الاقتصادي، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، والمشاركة في تحديد أولويات المشاريع اللازمة لتطوير اقتصاد قطاع غزة، وتسهيل عمل القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه.