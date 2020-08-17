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وزارة العمل تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 11 ألف دولار

17 آب / أغسطس 2020 12:27

وزارة العمل تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 11 ألف دولار
وزارة العمل تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 11 ألف دولار

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل، مخالصة عمّالية لنهاية الخدمة لإحدى موظفات جمعية مبرة الرحمة، بقيمة 11.868 دولار.
وتأتي تلك المخالصة ضمن مهام الإدارة في تسهيل إجراءات خدمة المواطنين والمؤسسات في تحصيل حقوق شريحة العمال والوقوف على مسافة واحدة بين أرباب العمل والعاملين لديهم.

وتعمل الادارة العامة لعلاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

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