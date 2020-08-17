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خلال مهمتين منفصلتين

هندسة المتفجرات تتعامل مع "أجسام متفجرة"

17 آب / أغسطس 2020 12:40

هندسة المتفجرات تتعامل مع "أجسام متفجرة"
هندسة المتفجرات تتعامل مع

غزة- الرأي

نفذّت طواقم دائرة هندسة المتفجرات في محافظة شمال قطاع غزة، مهمة معاينة وإزالة لقذيفتين مدفعية من مخلفات الاحتلال, وذلك بعد تلقيها إشارة من العمليات المركزية تفيد بوجود أجسام متفجرة في منطقة بيت لاهيا شرق المحافظة.

وأوضحت الهندسة أنه وبعد معاينة طواقمها الفنية للأجسام المتفجرة, تبين أنها عبارة عن قذيفة مدفعية ثقيلة من عيار "155"ملم عثر عليها في منطقة شارع جكر, بالإضافة إلى قذيفة دبابة عيار "120"ملم غير متفجرة عثر عليها في أرض زراعية تعود لعائلة خضير في منطقة بيت لاهيا .

وفي سياق منفصل، عاينت طواقم هندسة المتفجرات "جسم متفجر" عبارة عن قذيفة مدفعية من مخلفات الاحتلال في منطقة عبسان بالقرب من الشريط الحدودي شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وأشارت إلى أنه تم تحييد الخطر من أماكن العثور على القذائف, وتأمينها وتحريزها وفق الأصول الفنية والهندسية المتبعة.

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