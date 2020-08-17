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"العدل" و" الشرطة" يناقشان ملفات مشتركة للارتقاء بالعمل

17 آب / أغسطس 2020 12:45

"العدل" و" الشرطة" يناقشان ملفات مشتركة للارتقاء بالعمل

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال مع اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية ملفات مشتركة بين المؤسستين الحكوميتين وسبل الارتقاء بالعمل بينهما.

جاء ذلك في زيارة قام بها اللواء صلاح لمقر وزارة العدل برفقة وفد يضم رؤساء الأجهزة الشرطية.

ورحب الوكيل النحال باللواء صلاح والوفد المرافق له مثمناً دور الشرطة الفلسطينية في توفير الأمن والأمان للشارع الفلسطيني ودورها الكبير المبذول في ملف كورونا والتعاون المشترك مع الشرطة الفلسطينية كجهة تنفيذية لإجراءات المنظومة العدلية.

وأكد النحال ان تنفيذ الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الشرطة الفلسطينية مسألة ضرورية لحفظ الأمن والنظام ومسألة لا يمكن التراخي بها، مستمعا لرؤساء الأجهزة الشرطية، والإشكالات التي تواجه عملهم وإمكانية التدخل لزيادة التعاون في ملفات عدة منها ملف الحوادث المرورية وملف تنفيذ الأحكام الجزائية وإمكانية عقد الدورات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات العناصر الشرطية.

من جهته شكر اللواء محمود صلاح وزارة العدل على الخدمات التي تقدمها الوزارة مشدداً على دورها السيادي الهام في المجتمع الفلسطيني، ومرحباً بالتعاون مع الوزارة في تطوير ملف الشرطة وملفات متعددة تعكف عليها الوزارة في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

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