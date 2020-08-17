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ورشة عمل في وزارة المالية لتطوير التقارير الرقابية المحوسبة

17 آب / أغسطس 2020 12:57

ورشة عمل في وزارة المالية لتطوير التقارير الرقابية المحوسبة
ورشة عمل في وزارة المالية لتطوير التقارير الرقابية المحوسبة

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة المالية بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوزارة ورشة عمل, شارك فيها الدوائر الرقابية لمراكز المسؤولية بشقيها النفقات والإيرادات غير الضريبية، لتطوير التقارير الرقابية المحوسبة.
وقال مدير عام الادارة محمود العقاد إن الورشة تهدف لتطوير التقارير الرقابية في البرنامج المالي القياسي، مشيراً إلى أنه تقرر استخراج التقارير الرقابية (تقرير تدقيق معاملات قبل الصرف – تقرير إغلاق معاملات بعد الصرف) من مطلع شهر سبتمبر 2020، بعد التعميم على الدوائر المالية في مراكز المسؤولية المختلفة بالخصوص.
وبين العقاد أن الورشة عملت على إيضاح شامل لآليات وإجراءات الرقابة على الإيرادات المخصومة من المستحقات عن طريق الحافظة الإلكترونية والتقارير اللازمة لفحص وتدقيق معاملات الحافظة والتأكد من مطابقة تلك الإجراءات لقرار لجنة العمل الحكومي بالخصوص, لافتاً إلى أنها تساهم في ضبط آليات الصرف من المستحقات، وصلاحية إلغاء استهلاك الطوابع الإلكترونية، وتسمح بفحص وتدقيق الإيرادات المخصومة من الحافظة من قبل المراقبين الماليين.
كما يساهم البرنامج الرقابي المحوسب في تطوير الإجراءات التي تتعلق بتوحيد الإجراءات الرقابية لجميع المراقبين في جميع مراكز المسؤولية.

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