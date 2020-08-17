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الاقتصاد: مواد البناء متوفرة بكثرة ونتابع أي تلاعب بالأسعار

17 آب / أغسطس 2020 01:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد بغزة رامي أبو الريش، أن مواد البناء متوفرة بكثرة داخل مخازن التجار في القطاع، وذلك بعد وقف إدخالها من قبل الاحتلال منذ أيام.

وذكر في تصريحات إذاعية، أن مواد البناء يتم إدخالها كل 3 أيام أسبوعياً من الجانب المصري، مشيراً إلى أن الاحتلال منع إدخالها منذ أيام من معبر كرم أبو سالم تحت حجج أمنية واهية.

وبين أن سعر طن الاسمنت يتراوح ما بين420 الي430 شيقل، مؤكداً أن هناك متابعة حثيثة من قبل مباحث التموين لملاحقة أي تلاعب بأسعار مواد البناء.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، جنوب شرق قطاع غزة؛ باستثناء المساعدات الإنسانية.

 

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