8 مزايا ظهرت بهواتف أيفون واختفت مع مرور الوقت.. تفتكر إيه هى؟



يُنسب إلى هاتف أيفون الفضل في ظهور الهواتف الذكية التي نستخدمها اليوم، حيث شهد العام 2007 إطلاق أول أيفون يعمل بشاشة لمس، وحصل الهاتف منذ ذلك الوقت حتى الآن على العديد من المزايا، كما فقد الكثير منها أيضًا، إذ يعتبر هاتف أيفون شاهدا أساسيا على مدى تقدم البشرية اليوم ومع استمرار الطرز الرئيسية في تبني تصميم الشاشة الكاملة والزجاج الأمامي والخلفي وإضافة ميزة "Face ID"، لذا فيما يلى 8 مزايا لم تعد موجودة بهواتف أيفون:





Skeuomorphism:

ظهرت للمرة الأولى في عام 2007 في هاتف "iPhone OS 1"، حيث أصبحت مفضلة لدى العديد من محبي أجهزة أبل، وعندما قامت أبل بإصلاح شكل ومظهر واجهتها بشكل جذري مع "iOS 7" في عام 2013، كان هناك ضجة من وسائل الإعلام والمعجبين على حد سواء.

ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم التغييرات في عالم التكنولوجيا، تم نسيان "skeuomorphism" بعد عام أو نحو ذلك، وتم تبني نظام "iOS" الجديد.



30-pin connector

ظهرت هذه الميزة لأول مرة في عام 2007، وكان آخر ظهور لها في عام 2011 في هاتف "iPhone 4S".



بينما تفاخر هاتف الأيفون الأصلي بهذه الميزة، إلا أنها لم تكن جديدة بالنسبة لهاتف أبل الأول. لكن من خلال مجموعة "iPod" الخاصة بالشركة، سيعيش "30-pin connector" لفترة طويلة في الذاكرة مع أي شخص اشترى أي شكل من أشكال "iPhone / iPod dock / Speaker / stereo" في أوائل القرن الحادي والعشرين.



الجسم البلاستيكي

ظهر لأول مرة في عام 2007 مع هاتف أيفون الأصلي، وكان آخر ظهور له في عام 2013 مع هاتف "iPhone 5C".

البلاستيك رخيص وخفيف الوزن، الأمر الذي يجعله مادة رائعة للهواتف الذكية، وعلى الرغم من صعوبة تقبله في عالم اليوم الزجاجي بالكامل، فقد استخدمته أجهزة أيفون على نطاق واسع.



إطار فولاذي مسطح

ظهر لأول مرة في عام 2010 مع هاتف "iPhone 4"، وكان آخر ظهور له في عام 2016 في هاتف "iPhone SE".

تطبيق Game Center

أول ظهور له كان في عام 2010 مع نظام "iOS 4.1"، أما آخر ظهور له كان في عام 2015 مع نظام "iOS 9".

جسم الألمنيوم

ظهر لأول مرة في عام 2007، وكان آخر ظهور له في عام 2016 في هواتف أيفون 7 وأيفون 7 بلس.

مقبس سماعة الرأس

ظهر لأول مرة في عام 2007 مع هاتف أيفون الأصلي، وكان آخر ظهور له في عام 2016 في هواتف "iPhone 6S" و"6S Plus".

زر الصفحة الرئيسية الفعلي

ظهر لأول مرة في عام 2007 مع هاتف أيفون الأصلي، وكان آخر ظهور له في عام 2015 في هاتف "iPhone 6S".