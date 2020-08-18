عند استخدامك للورد... ما هو الفرق بين DOC وDOCX؟

من المعروف أن امتداد DOC هو اختصار لكلمة document، حيث إن ".doc" يعتبر هو الامتداد الخاص بالملفات التي يتم كتابتها عبر برنامج الوورد، إلا أن مايكروسوفت بدأت منذ عدة سنوات الاعتماد على امتداد آخر وهو ".docx"، وفيما يلى نعرض الفارق بين DOC و DOCX كما يلى:

امتداد doc

كانت مشكلة الملفات التى تمتلك امتداد DOC أنها لا يمكن فتحها إلا باستخدام برامج ويندوز، وهو الأمر الذى سبب الكثير من المشاكل للمستخدمين، حيث قد يرغب البعض بفتح هذه الملفات بكل حرية دون الحاجة أن يكون مجبرا على امتلاك كمبيوتر يعمل على ويندوز ويتوفر على برنامج مايكروسوفت Word.

امتداد .docx

هو النسخة الأحدث والمدعومة في النسخ الحديثة من مايكروسوفت وورد، والذى يوفر مميزات وفعالية أكثر، حيث أن X ترمز إلى XML ، إذ أنها أقرب إلى معيار لتخزين وتنظيم البيانات وتستخدم على نطاق واسع، وقد تم دعمها بداية من نسخة MS Word 2007 ثم النسخ الأحدث بعدها.

ويمتيز هذا الامتداد بأنه أخف وأفضل ويمكن لجميع البرامج المكتبية الأخرى التعرف عليها وفتحها دون أي مشاكل،كما يمكن فتح ملفات DOCX من أي نظام تشغيل مثل لينكس أو ماك.