"الصحة" تبحث التعاون المشترك مع إذاعة زمن المحلية

غزة- الرأي

زار وفدٌ إعلامي من وزارة الصحة بغزة، اذاعة زمن المحلية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير العمل وايماناً منها بدور الاعلام المحلي في جهود التنمية والتطوير، بهدف بحث مجالات التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الاعلامية.



و قال مدير دائرة الاعلام بالوزارة أ. إياد قديح خلال كلمة له بالزيارة التي شارك فيها كل من أ.زينب عودة مدير ملف التدريب بالوحدة و أ. إبراهيم شقوره مسؤول ملف العلاقات الاعلامية و أ. محمد حمودة مسؤول ملف التصوير والمونتاج، إن الزيارة تأتي بهدف اشراك المؤسسات المحلية الاعلامية في تعزيز الخطاب الصحي ولدعم كوادرنا الصحية في ظل انجازاتها في الحفاظ على سلامة المجتمع والصحة العامة.



من جانبه، ثمن مدير الإذاعة أ. رامي الشرافي جهود وزارة الصحة ودائرتها الاعلامية ونجاح كوادرها الصحية في حصر انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الاذاعة جزء من النسيج الاجتماعي الذي يدعم ويعزز النجاحات الصحية في قطاع غزة.

كما شملت الزيارة بحث أوجه التعاون وفتح وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، إلى جانب بحث أوجه الاستفادة من خبرات الكوادر الاذاعية وتطوير الرسائل الاذاعية التي تقوم بها الكوادر الصحية.