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هندسة المرور تعقد اجتماعاً لمتابعة باصات رياض الأطفال

18 آب / أغسطس 2020 08:11

هندسة المرور تعقد اجتماعاً لمتابعة باصات رياض الأطفال
هندسة المرور تعقد اجتماعاً لمتابعة باصات رياض الأطفال

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً لمتابعة باصات رياض الأطفال والحد من حوادث الطرق برئاسة أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة وبمشاركة الإدارة العامة للنقل على الطرق وممثلين عن شرطة المرور ووزارة التربية والتعليم ورئيس جمعية باصات رياض الأطفال وذلك اليوم في مقر الوزارة.
و رحب القرشلي بالحضور مؤكداً على أهمية العمل بشكل مشترك مع كافة الجهات في سبيل الحفاظ على أروح أبنائنا من الأطفال أثناء نقلهم إلى رياض الأطفال.


وأضاف القرشلي أن الهدف من تنظيم هذا الاجتماع هو تنظيم عمل باصات نقل الأطفال ومنع التكدس خلال نقل الطلاب والحمولة الزائدة وآلية نقل الطلاب بشكل امن.
وتم مناقشة عدد من القضايا أبرزها السرعة الزائدة لدى السائقين وضرورة حصول السائقين على دورات عمومية و تحديد عدد الطلاب داخل الباصات وتحديد مكان لوقوف الباصات عند نقل الطلاب.

هندسة المرور تعقد اجتماعاً لمتابعة باصات رياض الأطفال 898cdc14-4753-4f3f-b7c3-0d2b25e44069
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