برشلونة يعرض 17 لاعباً للبيع بعد خسارته الاخيرة!

كشفت صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن خطوة تنوي إدارة برشلونة اتخاذها خلال الأيام المقبلة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ 2-8 في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة بصدد وضع ما يصل إلى 17 لاعبًا سيتم في سوق الانتقالات،

وفجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيلة حيث أشارت إلى أن اللاعبين المرشحين لمغادرة برشلونة بينهم نجوم كانوا حتى وقت قريب "لا يمكن المساس بهم" أبرزهم الأوروجوياني لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وغوردي ألبا.

وأضافت أن من بين اللاعبين المرشحين للمغادرة الفرنسي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، أورتو فيدال، سيرجيو روبرتو، رافينيا وكوتينيو المعار حاليا إلى بايرن ميونخ.

كما تشمل قائمة اللاعبين الذين لن يمانع النادي في رحيلهم حال تلقيه عروضا لهم كل من الحارس الاحتياطي نيتو واللاعب جونيور برايثويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة لن تجد مانعا في رحيل الثلاثي عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان وسيميدو حال وصول عروض مناسبة لهم، خاصة وأن الثلاثي لم يقدم المستوى المأمول منهم منذ انضمامهم للبارسا.

وأكدت الصحيفة أن 4 لاعبين لن يفرط فيهم برشلونة تحت أي ظرف على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني أندريه تير شتيغن بالإضافة إلى الثنائي كليمنت لينجليت وفرينكي دي يونغ.

وكشفت الصحيفة عن "بعض القرارات المتوقعة لمجلس الإدارة، وأولها الإقالة الفورية لكيكي سيتين، المدير الفني الحالي، وتعيين مدرب جديد".

وبينت انه "سيقوم النادي بإبلاغ سيتين بقرار إقالته في الساعات القادمة، وأوضحت أن هناك عدة أسماء مرشحة لخلافته".

وأضافت "المرشحون لخلافة سيتين هم، ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، وماسيماليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، ورونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، وتيري هنري، مدرب مونتريال إمباكت الكندي، وأيضاً فرانسيسكو جارسيا بيمنتا، مدرب برشلونة ب".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه "من الممكن إقالة إريك أبيدال، من منصبه كسكرتير فني لبرشلونة".

وقالت الصحيفة: لن يستقيل بارتوميو، لكنه يفكر في تقديم الانتخابات إلى يناير، ويعتبر الرئيس أن الانتخابات في الوقت الحالي ستكون أكثر ضررًا للنادي، على الرغم من أنه يفترض أن الانتخابات يجب أن تكون في الربع الأول من عام 2021.

وتسعى إدارة برشلونة لتأمين الأموال اللازمة لعقد صفقات قوية هذا الصيف، حيث لا تزال الإدارة تأمل في الحصول على توقيع كل من لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وإريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي، حيث تم الاتفاق على مطالب اللاعبين لكن لا تزال المفاوضات جارية بين أنديتهما. بحسب الصحيفة.