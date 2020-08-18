شباب جباليا يدعم صفوفه بعناصر جديدة للموسم الكروي المقبل

حدد شباب جباليا، أحد أندية دوري الدرجة الممتازة، يوم غد الأربعاء، موعداً لبدء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

واستهل مجلس الإدارة التحضيرات بتجديد عقود أبرز اللاعبين وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، من بينهم أحمد عفانة وفادي أبو حصيرة وعماد السماعنة وعماد السبع وطارق العطار، واستعاد الحارس أحمد عفانة وتمسك بالنجم محمد عبيد.

وأعلن عن تعاقده مع الكابتن أحمد عبد الهادي لتولي المهمة الفنية، ومنحه الصلاحيات الكاملة لترتيب الأوراق.

ويتطلع الفريق إلى الظهور بشكل لافت خلال الموسم الجديد والقتال للوصول إلى أفضل المستويات، لا سيما وأنه يضم نخبة مميزة من النجوم أصحاب الخبرة ويتمتع بقاعدة جماهيرية تسانده في كل الظروف، فضلاً عن مؤازرة مجلس الإدارة برئاسة الحاج وليد شاهين.

واختتم الفريق الأصفر مشواره بدوري الدرجة الممتازة لأندية المحافظات الجنوبية، خامساً على لائحة ترتيب الموسم المنصرم.

وكاد يحتل موقع الوصافة، لولا تعادله مع شباب رفح في الجولة العشرين وخسارته في الجولة الأخيرة أمام بيت حانون الرياضي.

ووصل الثوار إلى النقطة 31 بفارق 3 نقاط عن الوصيف خدمات الشاطئ، وصنف ثالث قوة هجومية بتسجيله 28 هدفاً، وثاني قوة دفاعية بتلقيه 19 هدفاً.

وأربكت التعادلات حسابات شباب جباليا، إذ تعادل الفريق 13 مرة، بينما فاز في 6 مواجهات وخسر 3.

وتؤكد الأرقام رغبة الفريق في الوصول إلى مراكز متقدمة، لكن المنافسة جاءت شرسة ومنحت اللقب لخدمات رفح والوصافة لخدمات الشاطئ، وأرهقت خزينة أهلي غزة وغزة الرياضي صاحبي المركزين الأخيرين.

وكان الفريق تأهل لدوري الدرجة الممتازة موسم 2012 – 2013م ، لكنه ودع المسابقة سريعاً موسم 2013 – 2014م.

وعاد موسم 2014 – 2015م ، وهبط موسم 2015 – 2016م ، وأنجز مهمة البقاء موسم 2016 – 2017م .

واستقر في دوري الكبار بعد أن اختتم مشواره خامساً موسم 2017 – 2018م ، قبل أن يحتل الوصافة الموسم الماضي 2018 – 2019م، والمركز الخامس موسم 2019 – 2020م.