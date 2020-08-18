تعليم الشمال يستقبل وفوداً نقابية ورسمية وفصائلية

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، برفقة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، وفوداً نقابية ورسمية وفصائلية؛ وذلك لمناقشة بعض القضايا التعليمية، وتقديم واجب التهنئة لمدير التعليم بتولي مهام منصبه الجديد.

فقد استقبل أ. حرز الله، وفداً من نقابة المعلمين، برئاسة نقيب المعلمين في شمال غزة أ. محمد صلاح، كما استقبل وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، برئاسة مدير دائرة أوقاف الشمال أ. عبد القادر سالم، ووفداً من لجنة القوى الوطنية والإسلامية ضم عدداً من ممثلي القوى والفصائل بمحافظة الشمال.

ورحب أ. حرز الله بالوفود، مستعرضاً أمامهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وسبل مواجهتها.

كما تطرق إلى الخطوات العملية التي قامت بها المديرية والمدارس الوقائية للحيلولة دون انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في أوساط الطلبة.

بدورها، أشادت الوفود بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الشمال في الميدان التربوي؛ لبناء جيلٍ واعٍ، ومتعلم، وقادر، على مواجهة التحديات، والمساهمة في بناء الوطن وخدمة أبنائه.

وباركت الوفود للأستاذ حرز الله، توليه منصبه الجديد مديرا لمديرية الشمال، متمنية له التوفيق والنجاح في هذه المهمة، مؤكدة وقوفها بجانبه وبجانب أسرة المديرية، وتسخير إمكاناتها كافة لخدمة العملية التعليمية والنهوض بها.