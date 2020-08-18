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تعليم شمال غزة تناقش سير عمل لجنة الصفوف الافتراضية في المدارس

18 آب / أغسطس 2020 08:48

تعليم شمال غزة تناقش سير عمل لجنة الصفوف الافتراضية في المدارس
تعليم شمال غزة تناقش سير عمل لجنة الصفوف الافتراضية في المدارس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، أمس الإثنين، اجتماعاً للجنة متابعة الصفوف الافتراضية في المدارس، وذلك لمناقشة خطة وسير عمل اللجنة بما يساهم في تحقيق الغاية من تشكيل تلك الصفوف وتسخيرها لخدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، والذي رحّب بأعضاء اللجنة، متمنياً لهم النجاح في المهمة الموكلة لهم.

وأكد أ. حرز الله، أن الصفوف الافتراضية تعتبر تطوراً جديداً في أساليب التدريس التي فرضتها جائحة "كورونا" على الواقع التعليمي ليس في فلسطين فحسب، وإنما في العالم بأسره.

وتتكون اللجنة من مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، (رئيساً)، وعضوية كل من رئيس قسم الإشراف التربوي، أ. مطر الغفري، ورئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي، ورئيس قسم التقنيات أ. أيمن ضاهر، ومشرفي التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، ود. عطايا عابد.

وفي سياق متصل، تفقد أ. شهاب، وأ. الغفري، دورة إنشاء الصفوف الافتراضية لمعلمي التكنولوجيا والتي ينفذها المشرفين د. أبو علبة، ود. عابد في مدرستي أبو تمام الأساسية للبنات، وبيت لاهيا الثانوية للبنين.

وأكد أ. شهاب على الدور المحوري لمعلمي التكنولوجيا في إنجاح عملية التعلم عن بعد (الصفوف الافتراضية)، مشددا على أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الجانب باعتباره من المشاريع المهمة والاستراتيجية لديها.

بدوره، لفت أ. الغفري إلى أن مديرية شمال غزة قطعت شوطاً كبيراً ومهماً في تدريب ما يزيد عن (800) من معلمي مدارس المديرية في مختلف المباحث، على كيفية استخدام والتعاطي مع "الصفوف الافتراضية".

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