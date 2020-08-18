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مدرسة زيد بن حارثة تنفذ مبادرة "بالتعاون نكون الأفضل"

18 آب / أغسطس 2020 08:53

مدرسة زيد بن حارثة تنفذ مبادرة "بالتعاون نكون الأفضل"
مدرسة زيد بن حارثة تنفذ مبادرة

غزة- الرأي

نفذت مدرسة زيد بن حارثة الأساسية المشتركة، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مبادرة لتنظيف المدرسة وتعقيمها بعنوان "بالتعاون نكون الأفضل"، وذلك تعزيزاً للعلاقة مع المجتمع المحلي بما يخدم العملية التعليمية،

وقالت مديرة المدرسة أ. رانية بصل، إن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود المدرسة الحثيثة للتواصل الفعّال والبنّاء مع المجتمع المحلي للمساهمة في توفير بيئة تعليمية ومدرسية مناسبة.

وأضافت بصل إن جهود هذه المبادرة تأتي في باكورة المبادرات التي تنفذها المدرسة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مثمنةً كل من ساهم في إنجاح المبادرة من أولياء أمور ووجهاء ومخاير المنطقة.

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