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تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي

18 آب / أغسطس 2020 08:55

تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي
تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة, وفداً من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني ,لمناقشة ترتيبات عقد عدة لقاءات توعوية في مجالات أمنية ومجتمعية للطلبة والمعلمين.

وكان في استقبال الوفد الزائر أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة , أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية , أ. وسام خليفة رئيس قسم العلاقات العامة , أ. رجاء السيقلي من قسم الأنشطة التربوية .

وضم الوفد الزائر أ.هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي محافظات غزة , أ. محمد السباح مسؤول ملف العمل الطلابي ,أ. رواية مشتهي مسؤول قسم العمل النسائي .

ورحب أ. نور الدين بالوفد الزائر ،مثنياً على دور الهيئة في توعية الطلبة بالعديد من القضايا التي تحيط بهم .

وأشاد أ.نور الدين بعمق العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمديرية بما يخدم الطلبة والمعلمين , منوهاً إلى أن المديرية تعطي كافة التسهيلات لهم بما يخدم العملية التعليمية.

بدوره أعرب أ. أبو زعيتر عن سعادته بهذه الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ,مضيفاً أن التوجيه المعنوي مسانداً للمديرية في عملية توجيه الطلبة وارشادهم نحو الطرق الصحيحة لعدة قضايا مجتمعية.

من جانبه أثني أ. الكحلوت على التعاون الكبير بين المديرية والهيئة ,والممتد علي سنوات عديدة , موضحاً خلال حديثه بالأنشطة والفعاليات التي ستعقدها الهيئة في المدارس والمتمثلة في إقامة الندوات والدورات الأمنيه التي تعود بالنفع على الطلبة.

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