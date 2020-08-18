الشرطة تعقد لقاءات توعوية مع سائقين الكراجات في الوسطى

الوسطى- الرأي

عقد قسم الإرشاد المروري في الشرطة بمحافظة الوسطى، لقاءات خاصة مع سائقي كراج الزهرة والبحر في النصيرات ، للتأكيد عليهم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية ومنع السرعة الزائدة للحد من مخاطر حوادث الطرق .

وقال قسم الإرشاد المروري :" إن هذه اللقاءات تهدف إلى توعية السائقين بقواعد السلامة المرورية ومعالجة العديد من السلوكيات التي يرتكبها السائقين والتي قد تودي بحياة الكثير من الضحايا."

و بيّن قسم الإرشاد المروري أن هذه اللقاءات ضمن الخطة السنوية لعمل دائرة المعهد والإرشاد المروري التي تهدف لنشر التوعية والسلامة المرورية.