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بهدف الحد من مخاطر حوادث الطرق

الشرطة تعقد لقاءات توعوية مع سائقين الكراجات في الوسطى

18 آب / أغسطس 2020 08:59

الشرطة تعقد لقاءات توعوية مع سائقين الكراجات في الوسطى
الشرطة تعقد لقاءات توعوية مع سائقين الكراجات في الوسطى

الوسطى- الرأي

عقد قسم الإرشاد المروري في الشرطة بمحافظة الوسطى، لقاءات خاصة مع سائقي كراج الزهرة والبحر في النصيرات ، للتأكيد عليهم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية ومنع السرعة الزائدة للحد من مخاطر حوادث الطرق .

وقال قسم الإرشاد المروري :" إن هذه اللقاءات تهدف إلى توعية السائقين بقواعد السلامة المرورية ومعالجة العديد من السلوكيات التي يرتكبها السائقين والتي قد تودي بحياة الكثير من الضحايا."

و بيّن قسم الإرشاد المروري أن هذه اللقاءات ضمن الخطة السنوية لعمل دائرة المعهد والإرشاد المروري التي تهدف لنشر التوعية والسلامة المرورية.

الشرطة تعقد لقاءات توعوية مع سائقين الكراجات في الوسطى 117769466_4579714232100751_2418695550236030752_n
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