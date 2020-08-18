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"البحرية" تفتتح دورات تأهيل بحري للمستجدين

18 آب / أغسطس 2020 09:02

"البحرية" تفتتح دورات تأهيل بحري للمستجدين

غزة- الرأي

افتتحت الشرطة البحرية، أمس الإثنين، دورات تأهيل بحري لدورة المستجدين الـ1000 التأسيسية، في مقر دائرة الملاحة والعلوم البحرية جنوب ميناء غزة.

وأوضح العقيد رامي نوفل مدير إدارة الشرطة البحرية أنه سيتــم تدريــب جميع الملتحقين بوزارة الداخلية من دفعة المستجدين الأخيرة على مجموعة أفواج، بإشراف طاقم تدريب بحري مختص.

بدوره، قال مدير دائرة الملاحة والعلوم البحرية الرائد سامي القطّاع إنّ "قسم التدريب البحري استقبل الفوج الأول من الطلبة المستجدين، البالغ عدههم 57 فرداً، وسيتم تدريبهم على الطفو على الماء والسباحة الحرة، وبعض المهارات التي تخدم الكادر الشرطي في حالات الطوارئ".

وأشار إلى أنّ الدورة ستستمر أسبوعين لكل فوج بواقع حصة تدريبية يومية، إلى حين الانتهاء من جميع الطلبة والارتقاء بمستواهم.

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