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تربية الوسطى تستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي الخاصة بالوزارة

18 آب / أغسطس 2020 09:18

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الوسطى- الرأي

 استقبلت مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي وضم الوفد فادي الأشقر وحسن انشاصي، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان.

 

 ورحب الحاج بالوفد وأشاد بجهود اللجنة في متابعة تطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية، وقدم شرحاً عن انجازات المديرية والمشاريع والأنشطة التي تنفذها المديرية ومنها النتائج المشرفة التي حققتها المديرية في امتحانات الثانوية العامة على مستوى الوطن ومحافظات غزة، 
والخطط التطويرية التي تنفذها المديرية بكافة أقسامها المعنية لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، بالإضافة إلى خطة التعامل مع الجمهور وسرعة أداء المعاملات داخل المديرية.

 

 واطلعت اللجنة على الخدمات التي تُقدمها المديرية للجمهور، وأبدى الوفد رضاه عن خدمات المديرية وانجاز معاملات المواطنين بسرعة ودقة، بالإضافة لتوفير البيئة والمكان المناسب لاستقبال وانتظار الجمهور.

 

 وقامت اللجنة بتعبئة استبيان رأي متلقي الخدمة وأخذ آراء المراجعين في بيئة مراكز تلقي الخدمة والموظفين و الدقة والسرعة والسهولة في انجاز الخدمات.

IMG_9649 تربية الوسطى تستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي الخاصة بالوزارة IMG_9638 IMG_9653
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