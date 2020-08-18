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الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مربي الدواجن برفح الحدودية

18 آب / أغسطس 2020 09:21

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غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جولة ميدانية لمربي الدواجن في المناطق الحدودية في مدينة رفح لتفقد مزارع الدواجن بالمنطقة .
وفي السياق ذاته ،شرع قسم الإنتاج الحيواني في مديرية رفح باستقبال العشرات من طلبات مربي الدواجن في منطقتي صوفا و الشوكة الحدودية، وتم إعطاء إفادات لكل من تحقق فيه شروط الاستفادة في مشروع دعم مربي الدواجن في المناطق الحدودية المقدم من اللجنة الدولية .
كما قام  قسم الانتاج الحيواني باستكمال زيارة مزارع الدواجن التي تقدم أصحابها بطلبات ترخيص ومعاينتها لإصدار شهادات ترخيص حسب المواصفات الفنية التي وضعتها الوزارة
و اشترطت الزراعة ألا يستفيد من المشاريع المقدمة سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات الأهلية والدول المانحة إلا أصحاب المزارع المرخصة.

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