الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مربي الدواجن برفح الحدودية

غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جولة ميدانية لمربي الدواجن في المناطق الحدودية في مدينة رفح لتفقد مزارع الدواجن بالمنطقة .

وفي السياق ذاته ،شرع قسم الإنتاج الحيواني في مديرية رفح باستقبال العشرات من طلبات مربي الدواجن في منطقتي صوفا و الشوكة الحدودية، وتم إعطاء إفادات لكل من تحقق فيه شروط الاستفادة في مشروع دعم مربي الدواجن في المناطق الحدودية المقدم من اللجنة الدولية .

كما قام قسم الانتاج الحيواني باستكمال زيارة مزارع الدواجن التي تقدم أصحابها بطلبات ترخيص ومعاينتها لإصدار شهادات ترخيص حسب المواصفات الفنية التي وضعتها الوزارة

و اشترطت الزراعة ألا يستفيد من المشاريع المقدمة سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات الأهلية والدول المانحة إلا أصحاب المزارع المرخصة.