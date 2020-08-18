تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل "لموظفي الخدمات"

غزة- الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أمس الاثنين، ورشة عمل لموظفي قسم الخدمات من أذنة و آذنات المدارس، حول إجراءات العودة الآمنة للمدارس والتي عقدت في مركز التدريب التربوي.

جاء ذلك بحضور: أ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. أشرف الحاج رئيس شعبة الخدمات، وأ. أسامة أبو عودة.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وتحدث عن أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم العالي لانتظام العام الدراسي وفق البروتوكول الصحي، الهادف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة في ظل انتشار وباء كورونا، وضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الطلبة والمعلمين وتوفير الجو الأمن لهم للعودة إلى المدارس.

وأكد أ. الفرا على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوقائية من فايروس كورونا وأي مرض وبائي، متمنياً السلامة للجميع.

ومن ناحيته أوضح أ. القدرة أن الورشة تتضمن عدد من المواضيع في مقدمتها العودة الآمنة للمدارس وشرح مفصل عن الأمراض المعدية وكيفية انتقالها وكيفية التعامل معها، وطرق الوقاية منها، وتحدث عن الإجراءات الواجب مراعاتها يومياً للحفاظ على الطلبة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية عقدتها المديرية للعاملين في المديرية والمدارس للحفاظ على الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية.