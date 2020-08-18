وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات وشرطة المرور تبحثان تطبيق قانون نظام النقاط المروري وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل "لموظفي الخدمات" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مربي الدواجن برفح الحدودية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي الخاصة بالوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل والدة شهيد ومواطنين خلال مداهمات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الثلاثاء 18/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنفذ فعاليات صحية ووقائية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستعد لتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية "البحرية" تفتتح دورات تأهيل بحري للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تشرع بالمرحلة الثالثة من اختيار الطلاب الجدد
أخبار » الأخبار الحكومية

حول "العودة الآمنة للمدارس"

تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل "لموظفي الخدمات"

18 آب / أغسطس 2020 09:32

تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل "لموظفي الخدمات"
تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل

غزة- الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أمس الاثنين، ورشة عمل لموظفي قسم الخدمات من أذنة و آذنات المدارس، حول إجراءات العودة الآمنة للمدارس والتي عقدت في مركز التدريب التربوي.

جاء ذلك بحضور: أ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. أشرف الحاج رئيس شعبة الخدمات، وأ. أسامة أبو عودة.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وتحدث عن أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم العالي لانتظام العام الدراسي وفق البروتوكول الصحي، الهادف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة في ظل انتشار وباء كورونا، وضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الطلبة والمعلمين وتوفير الجو الأمن لهم للعودة إلى المدارس.

وأكد أ. الفرا على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوقائية من فايروس كورونا وأي مرض وبائي، متمنياً السلامة للجميع.

ومن ناحيته أوضح أ. القدرة أن الورشة تتضمن عدد من المواضيع في مقدمتها العودة الآمنة للمدارس وشرح مفصل عن الأمراض المعدية وكيفية انتقالها وكيفية التعامل معها، وطرق الوقاية منها، وتحدث عن الإجراءات الواجب مراعاتها يومياً للحفاظ على الطلبة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية عقدتها المديرية للعاملين في المديرية والمدارس للحفاظ على الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟