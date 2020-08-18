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النقل والمواصلات وشرطة المرور تبحثان تطبيق قانون نظام النقاط المروري

18 آب / أغسطس 2020 09:37

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غزة-الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات اجتماعاً مع قيادة شرطة المرور لبحث تطبيق قانون نظام النقاط على برنامج المخالفات المرورية بحضور أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص و م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية و أ. حاتم مناع نائب مدير عام الترخيص وشارك العقيد علي النادي ممثلاُ عن شرطة المرور إضافة إلى عدد من المهندسين وذلك اليوم في مقر الوزارة.

بدوره، أكد قويدر على أهمية الدور الكبير التي تقوم به شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية وأن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها في سبيل نشر الوعي المروري والتقليل من حوادث السير.


وأوضح قويدر ، أنه تم بحث آليات تنفيذ قرار احتساب النقاط على المخالفات المرورية وذلك للحد من الحوادث المرورية ومتابعة السائقين المخالفين وذلك بالتنسيق مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية وشرطة المرور.


وأضاف قويدر بأن برنامج النقاط المروري يعتمد على عمل رصيد لكل سائق بناءً على المخالفات المرورية التي يقوم بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على عدد النقاط المتراكمة على السائق وقد تشمل الإجراءات في حالة تجاوزت النقاط عدد معيناً حصول السائق على دوره مانعه حتى الوصول إلى سحب الرخصة.


من ناحيته ،رحب النادي بفكرة هذا البرنامج مؤكداً على استعداد الشرطة لتطبيق هذا النظام في الميدان حال تجهيزه إلكترونيا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
 

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