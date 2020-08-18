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لسلامة الاجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية

لجنة متابعة شؤون النزيلات بالنيابة العامة تتفقد سجن النساء المركزي

18 آب / أغسطس 2020 09:51

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غزة-الرأي

استكملت لجنة متابعة شؤون النزيلات، والمشكلة من وكيلات النيابة العامة أ. ايمان عبد الهادي، ، وأ. نسرين السيقلي، جوالتها التفقدية لسجن النساء، لتفقد أوضاع النزيلات.

واجتمعت اللجنة مع مديرة السجن، المقدم أمل نوفل بحضور المستشار محمد صالح مدير نيابة تنفيذ الأحكام ، تم خلاله مناقشة قضايا النزيلات ومحاكمتهن ، وضمانة سلامة الاجراءات القانونية المتخذه بحقهن، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهن ومدى ملائمة الظروف المعيشية والرعاية الطبية داخل مركز الاحتجاز.

وقام أعضاء اللجنة بزيارة تفقدية للنزيلات، ومقابلة كل نزيلة على حدا، ومتابعة ملفاتهن والاطلاع على جميع الاجرءات القانونية، والتأكد من سلامة التوقيف، لضمان اجراء دقيق و محاكمة عادلة.

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