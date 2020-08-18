وزارة العمل تنفذ زيارة ميدانية لجمعية "تكافل العاملين" التعاونية

غزة-الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، وبالتعاون مع دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني، زيارة ميدانية إلى جمعية تكافل العاملين، في بلدية جباليا.



والتقى وفد الوزارة الممثل بمدير دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني أ.علاء الميناوي، و وممثلة هيئة العمل التعاوني في مديرية عمل شمال غزة، نسرين شاهين، بأعضاء من مجلس إدارة الجمعية ومحاسبها.



وناقش الوفد أوضاع الجمعية المالية والإدارية، كما واطلع على حسابات وميزانيات الجمعية تمهيدًا لتدقيقها.



جدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.



كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.



وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.