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الارشاد المروري بالشمال يعقد3 محاضرات توعوية بالسلامة المرورية

18 آب / أغسطس 2020 10:04

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غزة-الرأي

عقد قسم الارشاد المروري في محافظة شمال غزة ثلاث محاضرات نظرية في التوعية والسلامة المرورية مع التطبيق العملي لـ (80) طالبا من حفظة القرآن الكريم في مسجد صلاح الدين الواقع في حي الجرن شمال غزة.

وأكد الرائد خالد المقوسي رئيس قسم الإرشاد المروري في محافظة خان يونس أن هذه المحاضرات جاءت بالتنسيق بين إدارة المسجد وشرطة المرور لترسيخ قواعد الثقافة المرورية لدى الطلاب الكرام رواد مركز التحفيظ حفاظا على سلامتهم من حوادث السير.

بدورها، شكرت إدارة مسجد صلاح الدين شرطة المرور في محافظة الشمال على تلبيتها الدعوة وعقد المحاضرات المرورية.

جدير بالذكر ، أن شرطة المرور والنجدة تفتح أبوابها لكافة المساجد والمؤسسات والمدارس والجامعات والمبادرات من أجل نشر الوعي المروري لدى أبناء شعبنا.

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