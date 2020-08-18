شرطة بلديات الشمال تضبط 3500 علبة من الشوكو الفاسد

غزة-الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة شمال غزة كمية من "لبن الشوكو" الفاسد خلال جولةٍ تفتيشية مشتركة برفقة موظفي قسم الصحة في بلدية بيت لاهيا، على عدد من المحال التجارية في منطقة بيت لاهيا بالمحافظة.

بدوره، قال الرائد مازن الكحلوت مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الشمال :" أنه وخلال الجولة التفتيشية برفقة مباحث التموين ووزارة الاقتصاد الوطني على المحال التجارية بمنطقة بيت لاهيا تم ضبط "3500" علبة من الشوكو الفاسد والغير صالح للاستهلاك الآدمي في محل البائع "ر.ك" .

وأضاف الرائد الكحلوت أنه تم تحرير محضر ضبط بالكمية المضبوطة لدى البائع وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية بحضور مفتش الصحة في البلدية ومباحث التموين وموظفي الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن شرطة البلديات ترافق موظفي البلدية بالاشتراك مع الدوائر المختصة في مباحث التموين ووزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ مهام التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها حفاظاً على سلامة المواطنين.